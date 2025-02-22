Трамп назвал серьезную угрозу для США

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с резкой критикой на ряд американских СМИ. Одну из ведущих кабельных сетей страны, MSNBC, политик в своем посте на Truth Social назвал «врагом».

«MSNBC представляет угрозу нашей демократии. Они искажают факты. Ужасные люди в руководстве», — добавил Трамп.

Газета The Hill напоминала, что ранее Трамп также резко отозвался о PBS, Associated Press и CBS News. Все три СМИ политик обвинил в «несправедливом» отношении к нему.

«И они начинают с Конституции. Им наплевать на Конституцию. CNN тоже. Я имею в виду, я смотрю, как они задают вопросы с ненавистью, и я говорю: „Почему вы задаете вопрос с такой злостью?“, — заявил Дональд Трамп.

Трамп известен своим критическим отношением к ряду крупных медиа. На прошлой неделе журналистам Associated Press запретили появляться в Белом доме — издание отказалось менять в своих публикациях название Мексиканского залива на Американский.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что решение Зеленского «наброситься» на Трампа было ошибкой.