Решение Зеленского «наброситься» на Трампа сочли ошибкой

Решение Владимира Зеленского негативно высказаться в адрес президента США Дональда Трампа было ошибкой. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно, потеплел бы к нему. Его (прим. ред. — Зеленского) решение наброситься на Трампа было определенно ошибкой», — написали авторы материала.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент живет в дезинформационном пространстве. Такой была его эмоциональной реакцией на заявление Трампа о снижении его рейтинга до 4%.

Ранее Трамп сделал резкое заявление о Зеленском. Американский лидер сообщил, что на встречах по мирному урегулированию украинского кризиса Зеленский «не так важен». Трамп пояснил, что украинский глава был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но все же не смог положить конец конфликту. Зеленский бросился обзванивать европейских лидеров после критики Трампа.