Политолог Блохин заявил, что восстановление присутствия США на базе Баграма вновь изменит баланс сил в регионе

План президента США Дональда Трампа по возврату под контроль Вашингтона военной базы в Баграме в Афганистане может иметь значительные геополитические последствия для России и других крупных азиатских держав. Политолог Константин Блохин в интервью «Ридусу» подчеркнул, что владение базой в центральном регионе Евразии обеспечит США мощный рычаг давления на соседние страны, включая Россию, Китай и Индию.

Блохин также отметил, что шансы успешной реализации планов американской администрации пока трудно оценить, так как переговоры находятся на начальной стадии, и Белый Дом проводит разведывательную операцию, исследуя реакцию властей Афганистана. Стоит учитывать, что сохранение базового военного присутствия в Афганистане является важным элементом американской стратегии по контролю региональных конфликтов и проведению контртеррористических операций, как сообщают американские СМИ.

История показала, что с уходом американских войск в августе 2021 года власть перешла к движению «Талибан», которое контролирует значительную часть территории Афганистана. Восстановление военного присутствия США на базе Баграма может вновь изменить баланс сил в регионе и повлиять на стабильность соседних стран. ​