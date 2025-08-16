Трамп назвал Россию и Китай естественными врагами

Бывший президент США Джо Байден сделал немыслимое, сильно сблизив Россию с якобы ее естественным врагом — Китаем. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, Байден и его предшественник Барак Обама фактически подтолкнули Россию и Китай к сближению.

«Это было самым последним, что нужно сделать, потому что Россия и Китай — естественные враги. У одних много территорий, а у других — огромное население, из-за чего между ними всегда есть трение», — заявил Трамп.

Американский президент также заявил, что ему удалось остановить дальнейшее сближение двух стран. При этом Трамп не уточнил, какие конкретно действия Байдена, по его мнению, привели к подобному результату.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о готовности Китая к взаимной поддержке России. Он подчеркивал, что странам нужно реализовывать достигнутые ранее договоренности.