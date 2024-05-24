Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина лидерами мировой политики

Бывший президент США Дональд Трамп снова упомянул на предвыборном митинге лидеров России и Китая. Он заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Трамп противопоставил их нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, сообщило издание The Washington Post.

«Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — сказал он.

Также он упомянул венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Трамп подчеркнул, что если его изберут на второй срок, то он вернет США репутацию сильной державы, «мир снова будет их уважать».

До этого бывший американский лидер называл Си Цзиньпина «очень хорошим другом» и «блестящим человеком», а также отмечал, что хорошо ладит с российским лидером. По словам Трампа, если он снова возглавит США, то быстро разрешит украинский конфликт.

Ранее аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери назвал «стратегическим кошмаром» для властей США дружбу Китая и России.