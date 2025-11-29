Трамп назвал противников тарифной политики злыми силами, ненавидящими Америку

Президент США Дональд Трамп назвал злыми силами противников тарифной политики. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В конце августа апелляционный суд США постановил, что президент не имеет права вводить импортные пошлины. Белый дом со ссылкой на национальную безопасность настаивает на экстренных полномочиях. Верховный суд должен установить правомочность действий Трампа.

«Злые силы, ненавидящие Америку, борются с нами в Верховном суде. Молитесь Господу, чтобы наши девять судей проявили мудрость и поступили правильно в интересах Америки», — написал глава Белого дома.

Трамп заявил, что пошлины вернули уважение к США, а их отмена снова сделает страну посмешищем.

Тем временем большинство американцев считают Трампа виновником повышения цен на продукты питания. Согласно опросам, такое мнение выразили 65% респондентов. Около 60% считает, что президент преуменьшает масштабы проблем с ценами и инфляцией.