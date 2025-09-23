Трамп назвал причину развития аутизма у детей

Врачей в США будут уведомлять о том, что употребление парацетамола во время беременности значительно повышает риск развития аутизма у детей. Об этом на брифинге заявил президент Дональд Трамп.

«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов будем уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, более известного как тайленол, во время беременности может быть связано с риском возникновения аутизма у новорожденных», — отметил он.

По словам главы Белого дома, такие выводы были сделаны после исследований и опыта других стран на этот счет. Например, на Кубе сейчас нет аутизма, потому что они отказались от современной медицины, добавил Трамп.

Президент США ранее неоднократно высказывал обеспокоенность тем, что в стране значительно выросло число людей с аутизмом. Он поручил до конца года найти источник возникновения заболевания.