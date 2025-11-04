Делегацию России на саммите G20 возглавит Максим Орешкин

«Направить в Йоханнесбург в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита „Группы двадцати“», — указали в документе.

В состав российской группы также включили заместителя министра иностранных дел Александра Панкина.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в ноябре в рамках саммита «Большой двадцатки».