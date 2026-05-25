Трамп назвал потенциальную новую сделку с Ираном противоположностью СВПД

Любое новое потенциальное соглашение с Ираном может стать «полной противоположностью» Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который заключали в 2015 году. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Truth Social.

«Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет. Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, заключенному администрацией Барака Обамы», — сказал глава Белого дома.

Он назвал СВПД прямым и открытым путем для Ирана в вопросе создания ядерного оружия.

Как отметил государственный секретарь Марко Рубио, американская сторона собирается использовать все шансы для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, прежде чем прибегнуть к альтернативным вариантам. Если хорошую сделку заключить не получится, то вопрос придется решать «по-другому».