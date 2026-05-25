США используют шансы на дипломатическое урегулирование с Ираном

Соединенные Штаты собираются использовать все шансы для дипломатического урегулирования с Ираном, прежде чем прибегнуть к альтернативам. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, чьи слова привело агентство Reuters .

«Мы дадим дипломатии все шансы на успех, прежде чем прибегать к альтернативам», — подчеркнул политик.

Он добавил, что если не удастся заключить хорошую сделку, вопрос придется решать «по-другому».

Ранее американские СМИ сообщили, что рамочное соглашение Ирана и США готово на 95%, но переговорщики спорят по поводу формулировок касательно Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Ираном о заключении сделки по прекращению боевых действий проходят упорядоченно и конструктивно.