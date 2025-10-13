Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Президент США Дональд Трамп во время саммита по Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе обратился к азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, интересуясь, где находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом американский лидер, по словам участников встречи, назвал армянского премьера «соотечественником» Алиева, написало РИА «Новости» .

Алиев указал на Пашиняна, после чего Трамп в шутливой форме заметил, что лидеры двух стран, долгое время находившиеся в конфликте, теперь «ладят между собой», и добавил, что мирное соглашение удалось достичь «всего за час».

При переводе его реплики возникла двусмысленность: Трамп использовал слово compatriot, которое чаще всего переводится как «соотечественник», однако также может означать «товарищ» или «друг».

Второго октября, премьер-министр Албании Эди Рама в шутливой форме напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о роли Трампа в «мирной сделке» и получил от него легкий шлепок по щеке. Инцидент произошел во время их встречи с Алиевым, когда Рама заметил, что Макрону «следовало бы извиниться» за отсутствие поздравлений с соглашением, заключенным при посредничестве американского лидера.

Предыстория связана с высказыванием Трампа 18 сентября: он перепутал Армению с Албанией и заявил, что урегулировал конфликт «Абербайджана и Албании».

Трехсторонняя встреча с участием Трампа, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла в августе в Вашингтоне, по ее итогам была подписана мирная декларация.