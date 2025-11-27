Трамп назвал нападение на нацгвардейцев преступлением против человечности

Человек, который напал на солдат нацгвардии в Вашингтоне, совершил акт терроризма и преступление против человечности. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. Его обращение после стрельбы транслировал телеканал CNN .

«Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности», — подчеркнул глава государства.

Стрельбу открыли примерно в 15:00 (23:00 по московскому времени) неподалеку от Белого дома. Полиция задержала одного подозреваемого.

Из-за нападения пострадали два нацгвардейца, их госпитализировали в критическом состоянии. После первых сообщений о стрельбе Трамп написал в соцсети Truth Social, что преступник заплатит высокую цену.

Ранее в прессе появилась информация, что подозреваемый является уроженцем Афганистана, эмигрировавшим в США в сентябре 2021 года. В стране решили провести дополнительную проверку тех, кто въехал в Штаты из республики после вывода американских военных.