Трамп назвал мошенничеством угрозы изменения климата

Предупреждения об изменении климата являются величайшим мошенничеством. Об этом на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию его выступления провела пресс-служба Белого дома.

Американский лидер назвал предсказания ООН и других структур о глобальном потеплении неправильными и подчеркнул, что многие из них делались «не из добрых побуждений».

«Углеродный след — это чушь, но у нас в США все еще есть радикально настроенные защитники окружающей среды, которые считают, что все должно остановиться, что заводы должны перестать работать», — объяснил Трамп.

Ранее американский лидер раскритиковал ООН за бездействие в вопросе эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине. По его мнению, существование структуры не имеет смысла без реальных дел.

Трамп добавил, что у ООН есть большой потенциал, но она его совершенно не использует. Также глава Белого дома уточнил, что войны нельзя остановить пустыми словами.