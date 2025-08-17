Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за решение помиловать ряд заключенных. Таким заявлением он поделился в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что цель разговора с Лукашенко, прошедшего 15 августа, заключалась в том, чтобы поблагодарить его за помилование 16 заключенных. Трамп выразил надежду на освобождение еще более тысячи человек.

«Спасибо Белоруссии ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тысячи человек!» — написал он.

В день переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. Тот пригласил лидера США в Минск вместе с семьей. Также стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.