Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера США Дональда Трампа вместе с семьей в Минск. Глава Белого дома принял приглашение, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Лидеры Белоруссии и США провели разговор по телефону перед российско-американским саммитом на Аляске. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Трамп подтвердил в своей соцсети TruthSocial планы увидеться с Лукашенко. По словам американского лидера, он с нетерпением ждет встречи с президентом Белоруссии в будущем.

Глава Белого дома написал, что обсудил с Лукашенко многие темы, включая визит президента Владимира Путина на Аляску. Американский лидер назвал белорусского коллегу глубокоуважаемым. Стороны договорились продолжить контакты.