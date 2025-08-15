Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера США Дональда Трампа вместе с семьей в Минск. Глава Белого дома принял приглашение, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Лидеры Белоруссии и США провели разговор по телефону перед российско-американским саммитом на Аляске. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.
Глава Белого дома написал, что обсудил с Лукашенко многие темы, включая визит президента Владимира Путина на Аляску. Американский лидер назвал белорусского коллегу глубокоуважаемым. Стороны договорились продолжить контакты.
