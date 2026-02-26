Военный эксперт Дандыкин указал на перспективы военного вторжения США на Кубу

Перестрелка между кубинскими пограничниками и американским катером стала первым звеном в цепи возможных провокаций, направленных против Кубы. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом» .

По его словам, соответствующая ситуация потенциально способна создать условия для подготовки военного вторжения.

«Скорее всего, американцы попробуют устроить провокацию в другом месте. Учитывая позицию госсекретаря США Марко Антонио Рубио, который люто ненавидит постреволюционную Кубу, они могут найти повод потом», — объяснил аналитик.

Кроме того, он указал, что остров представляет собой удобную цель для американских силовых операций, учитывая близость расположения к территории США.