Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить информацию об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили Трампа выразить свое мнение о случившемся, когда он находился на борту президентского самолета, вылетевшего в Рим.

«Я слышу это от вас впервые. Это крупное дело, я изучу это», — сказал американский лидер.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался 25 апреля рядом с домом на улице Нестерова в городском округе Балашиха. Смертельные травмы на месте получил генерал-лейтенант Москалик.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что убийством украинские власти снова показали свою суть, поэтому Россия должна быть начеку, несмотря на мирные переговоры

Официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила, что к организации атаки причастны украинские спецслужбы.