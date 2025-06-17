Трамп назвал Карлсона «чокнутым»

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вмешательство в конфликт Ирана и Израиля может поставить крест на президентстве Дональда Трампа в США. Лидер страны в ответ назвал его «чокнутым».

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп в соцсети X.

Журналист в разговоре с его бывшим советником предупредил, что развязывание войны с Ираном может обернуться для Трампа концом его президентского срока. Карлсон заявил, что сомневается в способности США успешно воевать на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп решил преждевременно покинуть саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде из-за конфликта Израиля и Ирана.