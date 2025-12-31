Трамп назвал идиотом Келлога из-за поддержки Зеленского

NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за его комплимент Зеленскому

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога идиотом за то, что тот охарактеризовал главу киевского режима Владимира Зеленского как отважного лидера. Об этом сообщила газета The New York Times.

Поводом стало выступление Келлога на Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоялось еще в феврале. На нем политик высказывался в поддержку Украины.

При встрече в Овальном кабинете американский лидер уточнил, считает ли спецпосланник Зеленского смелым человеком. Тот ответил утвердительно и даже сравнил украинского президента Авраамом Линкольном.

«Позже, рассказывая об этом эпизоде другим советникам, Трамп проворчал: „Он идиот“», — указали в материале.

Ранее стало известно, что Кит Келлог назвал два ключевых вопроса урегулирования украинского кризиса. По его мнению, важнейшими остаются темы принадлежности Запорожской АЭС и ДНР.