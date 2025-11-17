Трамп назвал экс-сторонницу Тейлор Грин предателем США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его бывшая соратница Марджори Тейлор Грин — предатель США. Об этом он написал в соцсети The Truth Social .

«[Грин] работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — написал глава государства.

До этого Грин обвинила политика в том, что из-за его негативной риторики в ее сторону начали поступать угрозы. Однако президент отметил, что жизни Грин ничего не угрожает.

На выходных Трамп заявил, что его экс-сторонница предала Республиканскую партию, потому что ее интересы стали более левыми. Глава государства отрекся от Грин и назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей».

Ранее Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в потакании преступникам. Он назвал его мерзким человеком, сеющим катастрофу.