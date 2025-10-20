Трамп назвал дату визита в Китай

Трамп заявил, что посетит Китай в начале 2026 года

Президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить Китай. Визит состоится в начале 2026 года. Хозяин Белого дома заявил об этом на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, сообщил CBS News .

«Меня пригласили поехать в Китай, и я собираюсь это сделать в начале следующего года», — сказал он.

Трамп убежден, что отношения между США и Китаем улучшатся и станут «очень хорошими». Ранее он заявил, что страны находятся в состоянии торговой войны.

Ближайшая встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином состоится на октябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Трамп публично обещал к началу ноября ввести дополнительные пошлины в размере 100% на китайский импорт, но затем в интервью Fox Business назвал их временной мерой и пообещал не уничтожать Китай.