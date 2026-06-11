Трамп назвал дату новых ударов по Ирану

Трамп анонсировал новые удары по Ирану в ночь на 12 июня

Военные США нанесут новые мощные удары по Ирану в ночь на 12 июня. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Этой ночью США нанесут мощные удары по Ирану», — написал он.

Трамп выразил уверенность, что ВВС, ВМС, силы ПВО, радары и прочие средства обороны Ирана с эффективными возможностями уже ликвидировали.

«В какой-то момент мы заберем остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры, обеспечим полный контроль над газовым и нефтяным рынками», — добавил глава Белого дома.

Президент США при этом сравнил предстоящие шаги с действиями Штатов против Венесуэлы. По его мнению, в результате в выигрыше остались обе стороны.

Ранее Трамп заявлял, что Иран вел переговоры о мире слишком долго и теперь понесет ответственность за это. Он утверждал вновь, что военная машина Исламской Республики «полностью разрушена».