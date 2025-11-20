Трамп назвал бредовым конфликт на Украине

Президент Дональд Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии назвал бредовым украинский конфликт. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер заявил, что уладил множество конфликтов и спас миллионы людей. В частности, помог урегулировать напряженную ситуацию между Арменией и Азербайджаном.

«[Президент России Владимир] Путин позвонил мне и сказал: „Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались сделать это“. Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить ваш бредовый конфликт», — заявил он.

Глава Белого дома добавил, что надеется на его мирное урегулирование.

Ранее военный эксперт Виталий Данилов усомнился в том, что новый мирный план Вашингтона по Украине будет согласован. Он отметил крайне низкую договороспособность Киева и напомнил, что России необходимо полностью нейтрализовать изначальные причины конфликта.