Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:50 Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской NBC News: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Бывший американский президент Дональд Трамп сравнил администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Эти люди управляют администрацией гестапо. И это единственное, что у них есть. И, по их мнению, это единственный способ победить», — сказал он.

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Трамп также добавил, что Байден — «худший президент в истории нашей страны». По мнению политика, глава государства некомпетентен, кроме того, по мнению Трампа, он мошенник.

Ранее Трамп набросился на Байдена с критикой из-за студенческих митингов в США. По словам экс-президента, еще четыре года назад нельзя было представить, что в Соединенных Штатах может произойти нечто подобное. Он сказал, что на это грустно смотреть.