Трамп набросился на Байдена с критикой из-за студенческих митингов в США | 360°

Мир 01 мая 2024, 08:49 Трамп набросился на Байдена с критикой из-за студенческих митингов в США Трамп осудил политику Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете Jimin Kim/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президенту США Джо Байдену следует что-то предпринять из-за волны пропалестинских протестов, которые проходят в американских университетах. Об этом в эфире Fox News заявил экс-лидер страны Дональд Трамп.

Он прокомментировал масштабную акцию в нью-йоркском Колумбийском университете, в разгоне которой участвовала полиция. По словам Трампа, еще четыре года назад нельзя было представить, что в США может произойти нечто подобное.

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«На это так грустно смотреть. В это невозможно поверить», — признался политик.

Бывший президент добавил, что нынешний глава государства вряд ли будет заниматься решением возникших проблем.

«Байден должен сделать что-то. Байден должен быть голосом нашей страны, но это так себе голос. Это голос, который никто не слышит», — указал Трамп.

Ранее американские полицейские провели штурм захваченного демонстрантами кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета. В The New York Times сообщили, чтомитингующих разогнали примерно за три часа.