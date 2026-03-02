Трамп нашел трех кандидатов на роль руководителя Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы по смене власти в Иране, заявив, что у него уже имеются на примете три кандидата для руководства Исламской Республикой. Об этом сообщила газета The New York Times.

«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал глава Белого дома.

При этом американский лидер отказался назвать имена выбранных им кандидатов.

Трамп также предложил несколько вариантов, как может пройти передача власти новому правительству. Среди них был венесуэльский сценарий, когда в результате военной операции США свергли президента страны, а большую часть кабмина оставили у власти. Только те, кого оставили, были готовы к прагматичному сотрудничеству с Америкой.

Авторы статьи отметили, что администрация Трампа по-прежнему не уверена в том, как именно будут развиваться события в ближайшие несколько недель: и на поле боя, и в вопросе формирования нового иранского правительства. Также глава Белого дома не упомянул, что Пентагон беспокоит истощение запасов боеприпасов из-за конфликта с Ираном.

Ранее военкор Евгений Поддубный отметил черствость первой леди США Мелании Трамп, не пролившей ни слезинки из-за массового убийства в иранской школе для девочек. Аналогичную реакцию продемонстрировали и другие западные страны.