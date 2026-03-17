Трамп напомнил о своем пророчестве о терактах 11 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал о террористических атаках 11 сентября более чем за год до того, как они произошли. Об этом политик рассказал во время встречи с правлением Центра Кеннеди, трансляцию мероприятия вел Fox News .

По словам Трампа, в своей книге «Америка, которую мы заслуживаем», вышедшей за год до терактов, он призывал власти «разобраться» с лидером Усамой бен Ладеном. Тот показался ему «слишком опасным»

«И, пожалуйста, помните, я писал об Усаме бен Ладене за год до того, как он взорвал Всемирный торговый центр. И я сказал: „Вы должны следить за Усамой бен Ладеном“. И фейковые новости никогда бы не позволили мне сделать это заявление, если бы оно не было правдой», — пояснил Трамп.

Он уверил, что история не забудет, как морские пехотинцы убили бен Ладена. Затем Трамп вновь перешел к своему предсказанию.