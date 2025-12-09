Трамп напомнил о потере Украиной значительных территорий

Украина лишилась значительной части территорий, и преимущество в конфликте не на ее стороне. Об этом изданию Politico заявил президент США Дональд Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о том, проиграла ли Украина в конфликте. Трамп отметил, что Россия намного больше и сильнее республики.

«Я отдаю Украине должное… Но, знаете, в какой-то момент победа начинает определяться размером», — уточнил американский лидер.

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на компромисс ради дипломатического урегулирования конфликта.

«Ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США назвал Зеленского великим торгашом и сравнил его с легендарным шоуменом XIX века Финеасом Барнумом. По его словам, украинскому лидеру удалось выпросить у американского экс-лидера 350 миллиардов долларов. Несмотря на помощь союзников, Зеленский потерял почти 25% страны.