Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп нацелен на проведение личной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в этом году. Об этом сообщила газета Wall Street Journal .

«Трамп добивается от своих помощников организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже этой осенью», — заявили журналисты.

По данным издания, глава Белого дома стремится восстановить масштабную дипломатическую работу, направленную на убеждение Пхеньяна к свертыванию ядерной программы.

Ранее Трамп похвалился хорошими отношениями с Ким Чен Ыном. В начале недели американский лидер поручил Пентагону сократить совместные военные учения с Южной Кореей. Причиной таких мер стали стоимость и отказ Сеула принимать участие в операции против Ирана.

По словам американского лидера, северокорейский коллега отреагировал на решение Трампа. Кроме того, политики «встречались много раз» и понимают друг друга.