«Я понимаю его, а он понимает меня». Трамп похвалился хорошими отношениями с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что Ким Чен Ын ответил на его инициативы по Северной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил на его недавние инициативы. Об этом он заявил в Овальном кабинете, его слова привело агентство Reuters .

Накануне Трамп поручил Пентагону значительно сократить совместные военные учения с Южной Кореей, сославшись на их стоимость и отказ Сеула участвовать в действиях против Ирана. Когда репортеры спросили, почему Ким не отреагировал на его призывы, Трамп сказал: «Он ответил».

«Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы встречались много раз, я понимаю его, а он понимает меня», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что его отношения с Кимом делают ситуацию в регионе безопаснее.