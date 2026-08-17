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«Я понимаю его, а он понимает меня». Трамп похвалился хорошими отношениями с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что Ким Чен Ын ответил на его инициативы по Северной Корее

Jong Un again — 24 Jan 2025 Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency
Фото: Jong Un again — 24 Jan 2025 Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил на его недавние инициативы. Об этом он заявил в Овальном кабинете, его слова привело агентство Reuters.

Накануне Трамп поручил Пентагону значительно сократить совместные военные учения с Южной Кореей, сославшись на их стоимость и отказ Сеула участвовать в действиях против Ирана. Когда репортеры спросили, почему Ким не отреагировал на его призывы, Трамп сказал: «Он ответил».

«Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы встречались много раз, я понимаю его, а он понимает меня», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что его отношения с Кимом делают ситуацию в регионе безопаснее.

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