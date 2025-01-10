Трамп намекнул на взаимную симпатию с Обамой

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что испытывает симпатию к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Политик отметил, что это чувство взаимно, сообщил NBC News .

«Я сказал: „Боже, они выглядят как два человека, которые нравятся друг другу“. И, вероятно, так оно и есть», — сказал Трамп, комментируя видео, на котором он и Обама улыбаются друг другу на церемонии прощания с Джимми Картером.

Как утверждает Трамп, у него и Обамы не совсем одинаковые взгляды на жизнь. Однако, по мнению республиканца, они смогли найти общий язык.

В последние годы между политическими соперниками часто вспыхивали острые дискуссии. В частности, Трамп распространял так называемую «теорию заговора о рождении Обамы», в которой утверждалось, что он якобы не родился в США.

Трамп неоднократно критиковал и семью Обамы, заявляя, что тот был «неэффективным» и «ужасным» президентом. В октябре он назвал бывшую первую леди Мишель Обаму «отвратительной».

Джимми Картер — 39-й президент Соединенных Штатов — ушел из жизни в конце декабря 2025 года, незадолго до своего 100-летия. Он стал самым долгоживущим лидером в истории страны. Попрощаться с ним пришли Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший со своей женой Лорой, Барак Обама и Дональд Трамп с супругой Меланией. Нынешний президент США Джо Байден уснул во время церемонии.