Трамп намекнул на морскую блокаду Ирана после провала переговоров в Исламабаде

Американский президент Дональд Трамп намекнул на свой следующий шаг после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Он сделал репост в соцсети Truth Social.

Президент США репостнул статью издания JustTheNews, в которой шла речь о морской блокаде Ирана. В материале говорилось, что Соединенные Штаты могут усилить давление на Тегеран, попытавшись перекрыть экспорт иранской нефти морем.

Авторы материала назвали этот шаг альтернативой масштабной операции против Тегерана.

Ранее в Иране рассказали о негативной атмосфере на переговорах с США. Несмотря на это, дипломатические контакты между странами продолжатся.