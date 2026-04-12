В Иране рассказали о негативной атмосфере на переговорах с США

Переговоры США и Ирана в Исламабаде проходили в атмосфере недоверия. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова передало агентство Mehr .

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Естественно, что с самого начала мы не ожидали достижения соглашения за одну встречу. Никто и не рассчитывал на это», — сказал Багаи.

По информации The Wall Street Journal, в Тегеране заявили, что дальнейшие ядерные переговоры с США пока не планируются. Однако дипломатические контакты между странами продолжатся.

Переговоры прошли 11 апреля при посредничестве Пакистана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию, сообщил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, США четко обозначили свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия.