Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о «фейковом» голоде в Газе

Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора резко отреагировал на заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикированы ХАМАС. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источники среди действующих и бывших американских и западных чиновников.

По данным телеканала, разговор состоялся 28 июля. Нетаньяху настаивал, что информация о голоде недостоверна, но Трамп перебил его и начал кричать, заявив, что видел доказательства обратного и не хочет слышать, что проблема выдумана. Он отметил, что телевизионные кадры и данные его помощников показывают, что дети в Газе действительно страдают от голода.

NBC уточнил, что беседа была в основном односторонней — почти все время говорил американский президент, обсуждая статус гуманитарной помощи.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщал о резком росте смертности от недоедания в секторе Газа, где острый голод затрагивает свыше 10% населения и более 20% беременных и кормящих женщин, зачастую в тяжелой форме. По его словам, ситуация усугубляется из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.

Ранее Палестина обратилась к Трампу с призывом вмешаться и предотвратить реализацию израильских планов по установлению контроля над всем сектором Газа.