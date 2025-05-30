Трамп нагло вмешался в скандал Макрона с женой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал кадры, на которых супруга президента Франции Брижит Макрон отталкивает его лицо во время выхода из самолета во Вьетнаме. Его позицию передал телеканал CNN .

Репортеры спросили у американского лидера, какой совет он дал бы французскому коллеге по вопросам брака. После короткой паузы Трамп сказал: «Убедись, что дверь остается закрытой».

Он отметил, что происшествие выглядело «нехорошо», и намекнул на то, что обсудил ситуацию с Эммануэлем Макроном лично. По его словам, президент Франции чувствует себя нормально, как и его супруга.

«Я поговорил с ним — все в порядке. Они оба замечательные люди», — заявил Трамп, добавив, что не знает, что именно произошло, но уверен в благополучии пары.

В свою очередь, сам Макрон отнесся к ситуации с иронией, подчеркнув, что на видео заметно, как он подшучивает над своей женой. Французский лидер назвал шумиху вокруг инцидента «геопланетарной катастрофой» и заявил, что недоумевает, почему люди строят теории на основе обычной семейной сцены.

Пресса настаивает на обратном. Чтец по губам утверждал, что Брижит Макрон уже на трапе приказала мужу держаться подальше и назвала его «неудачником».