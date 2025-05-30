Трамп нагло вмешался в скандал Макрона с женой
Трамп посоветовал Макрону оставлять личные вопросы за закрытыми дверьми
Президент США Дональд Трамп прокомментировал кадры, на которых супруга президента Франции Брижит Макрон отталкивает его лицо во время выхода из самолета во Вьетнаме. Его позицию передал телеканал CNN.
Репортеры спросили у американского лидера, какой совет он дал бы французскому коллеге по вопросам брака. После короткой паузы Трамп сказал: «Убедись, что дверь остается закрытой».
Он отметил, что происшествие выглядело «нехорошо», и намекнул на то, что обсудил ситуацию с Эммануэлем Макроном лично. По его словам, президент Франции чувствует себя нормально, как и его супруга.
«Я поговорил с ним — все в порядке. Они оба замечательные люди», — заявил Трамп, добавив, что не знает, что именно произошло, но уверен в благополучии пары.
В свою очередь, сам Макрон отнесся к ситуации с иронией, подчеркнув, что на видео заметно, как он подшучивает над своей женой. Французский лидер назвал шумиху вокруг инцидента «геопланетарной катастрофой» и заявил, что недоумевает, почему люди строят теории на основе обычной семейной сцены.
Пресса настаивает на обратном. Чтец по губам утверждал, что Брижит Макрон уже на трапе приказала мужу держаться подальше и назвала его «неудачником».