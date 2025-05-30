Франции конец. Раскрылось, что сказала жена Макрона перед пощечиной мужу
Брижит Макрон назвала президента Франции «неудачником» перед пощечиной
На борту президентского самолета, прибывшего во Вьетнам, Эммануэль Макрон оказался в эпицентре скандала — его супруга Брижит публично ударила его по лицу и обозвала. Чтец по губам рассказал Daily Express, что перед этим женщина назвала мужа «неудачником».
«Отстань, неудачник»
Происшествие попало на камеры сразу после открытия дверей самолета: президент обернулся к жене, и та неожиданно оттолкнула его лицо руками. Увидев, что за сценой наблюдают сотрудники, Макрон неловко поднял руку и изобразил приветствие.
Когда пара начала спуск по трапу, ситуация лишь усугубилась. Президент протянул жене руку, но та проигнорировала жест и крепко взялась за перила. В этот момент, как утверждает эксперт, Брижит прошептала: «Dégage, espèce de loser» — «Отстань, неудачник».
Макрон, не теряя самообладания, предложил: «Essayons, s’il te plaît» — «Давай попробуем, пожалуйста». Ответ Брижит был лаконичным: «Non» — «Нет». Последней фразой, прочитанной с его губ, стало: «Je vois» — «Ясно».
Специалист назвал это «редким моментом без прикрас, намекающим на глубокий раскол». И добавил, что за этой парой стоит внимательно следить, особенно на фоне плотного дипломатического графика.
«Все выглядело серьезно»
Происшествие вызвало бурную реакцию в Сети. Многие восприняли поведение первой леди как признак серьезного напряжения в браке.
Несмотря на попытки окружения Макрона представить произошедшее как «шутку», жест, по мнению специалистов по невербальной коммуникации, свидетельствует об обратном.
«Не было ни улыбок, ни смеха — все выглядело чересчур серьезно», — отметил аналитик.
Позднее сам Макрон прокомментировал эпизод, призвав «всех успокоиться» и не превращать ситуацию «в геополитическую катастрофу».