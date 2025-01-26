Трамп начал переговоры о передачи TikTok под контроль американских инвесторов

Администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры о передаче контроля над работой TikTok во всем мире компании Oracle и группе американских инвесторов. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

По данным источников авторов статьи, согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит за собой лишь миноритарную долю в TikTok, в то время как алгоритмы приложения, функции сбора данных и обновления ПО будут находиться под управлением американской Oracle, которая будет иметь контрольный пакет акций приложения.

«Основная цель в том, чтобы позволить Oracle проводить мониторинг и надзор за тем, что происходит в TikTok», — рассказал один из участников переговоров.

При этом, по его словам, ByteDance останется вовлеченной в процесс управления проектом, однако влияние китайской компании будет минимизировано. В обсуждении потенциальной сделки, кроме Oracle, принимает участвует еще и Microsoft.