Трамп начал переговоры о передачи TikTok под контроль американских инвесторов
NPR: в Белом доме обсуждают передачу TikTok под контроль Oracle
Администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры о передаче контроля над работой TikTok во всем мире компании Oracle и группе американских инвесторов. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR).
По данным источников авторов статьи, согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит за собой лишь миноритарную долю в TikTok, в то время как алгоритмы приложения, функции сбора данных и обновления ПО будут находиться под управлением американской Oracle, которая будет иметь контрольный пакет акций приложения.
«Основная цель в том, чтобы позволить Oracle проводить мониторинг и надзор за тем, что происходит в TikTok», — рассказал один из участников переговоров.
При этом, по его словам, ByteDance останется вовлеченной в процесс управления проектом, однако влияние китайской компании будет минимизировано. В обсуждении потенциальной сделки, кроме Oracle, принимает участвует еще и Microsoft.
По данным авторов статьи, Oracle планирует приобрести пакет акций TikTok, который оценивается «в десятки миллиардов долларов», но пока окончательные детали соглашения остаются открытыми.
При этом источники издания, сообщили, что на следующей неделе может состояться встреча между представителями Белого дома и Oracle по условиям сделки. Однако, ни один из ее участников, включая администрацию президента США, пока не сделали никаких официальных заявлений о ходе переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал исполнительный указ о TikTok. Согласно ему, соцсеть для продолжения работы в США должна как минимум на 50% процентов принадлежать американской компании.