Харрис назвали худшим кандидатом в президенты США в истории

Дотком: Харрис запомнится как худший кандидат в президенты США за всю историю

Вице-президент США Камала Харрис запомнится как худший кандидат на пост президента страны за всю историю. Об этом в социальной сети X заявил основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Дотком добавил, что действующий глава государства Джо Байден останется в памяти людей как худший президент США за всю историю.

В США проходят выборы президента страны. Харрис представляет Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Исход голосования решится в колеблющихся штатах, где значительного перевеса нет ни у одной партии. В этом году к ним относят Северную Каролину, Пенсильванию, Неваду, Мичиган, Джорджию, Висконсин и Аризону.

Ранее стало известно, что Трамп и Харрис поделили голоса поровну в ключевом штате Аризоне. У обоих кандидатов там по 49,6% голосов.