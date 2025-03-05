Введение США 25%-ных пошлин на товары из Евросоюза сломит экспортоориентированные отрасли европейских стран. Об этом агентству «Прайм» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Инвестор отметил, что европейская экономика сейчас гораздо слабее, и если ЕС не удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом, то ситуация пойдет по пессимистическому сценарию.

«США могут выбрать путь эскалации конфликта, а ЕС просто не сумеет быстро диверсифицировать рынки сбыта», — пояснил Целищев.

Пострадают экспортоориентированные отрасли, инвестиции упадут. Больше всего пострадают машиностроение, автопром и аграрии. Курс евро ослабнет к мировым валютам, добавил эксперт.

Странам Евросоюза следует усилить свою независимость от США и «показать зубы». ЕС должен наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль Европы в мире, заявили в комитете по обороне Европарламента.