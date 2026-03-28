Трамп может лишить НАТО права использовать пятую статью устава

Президент США Дональд Трамп рассматривает вероятность лишения права на использование пятой статьи Устава НАТО стран — членов альянса, неспособных довести расходы на оборону до необходимых 5%. Об этом сообщило издание Telegraph .

Также эти страны отстранят от принятия решений о расширении совместных миссий в рамках коллективной обороны, отметили авторы статьи.

Источники утверждают, что в нескольких встречах официальные лица США активно продвигали новую модель. Однако эту идею официально пока не выносили для обсуждения в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ранее Трамп признался, что поведение НАТО в конфликте с Ираном его сильно разочаровало. Он подчеркнул, что члены альянса не захотели прийти на помощь американским военным в Ормузском проливе и пообещал припомнить это союзникам.