ООН обвинила Израиль в нарушении гуманитарного права после удара по «Эвин»

Удар Израиля по тюрьме «Эвин» в Тегеране представляет собой серьезное нарушение международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан на брифинге в Женеве.

«Удары по тюрьмам являются серьезным нарушением международного гуманитарного права. В этой тюрьме содержатся и политические заключенные, в том числе журналисты», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что часть тюрьмы разрушили в результате израильского удара 22 июня. Также иранская телерадиокомпании IRIB отметила, что атаке подверглись жилые районы в северной части Тегерана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее подтвердил нанесение ударов по правительственным целям в иранской столице, однако официальный Тегеран эту информацию не комментировал.

Как отметил RT, в США считают Иран ответственным за безопасность американцев в тюрьме «Эвин». В Госдепе заявили, что задержанных граждан Америки должны немедленно освободить.

Ранее агентство Tasnim сообщило о гибели девяти иранцев из-за атаки Израиля. Также 33 человека пострадали.