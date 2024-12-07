Трамп, Макрон и Зеленский провели короткую встречу в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и их украинский коллега Владимир Зеленский провели трехсторонние переговоры в Елисейском дворце. Их встреча длилась около 20 минут сообщило BFMTV .

Перед этим у Трампа и Макрона состоялся двусторонний разговор. До ее начала республиканец заявил о своих планах обсудить с французским коллегой, как мир «немного сходит с ума». Позже к ним присоединился Зеленский.

Спустя 20 минут Трамп, Макрон и Зеленский направились на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Нотр-Дам. Перед посадкой в автомобиль избранный президент США обменялся с Зеленским несколькими словами.

По данным Sky News, после этой встречи «может решиться судьба Украины». Макрон приглашал во Францию американского президента Джо Байдена, но тот отказался от поездки в Париж.