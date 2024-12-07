Собор Нотр-Дам откроют после реконструкции в Париже

Собор Нотр-Дам более пяти лет реставрировался после пожара в 2019 году. Церемония открытия пройдет в субботу, 7 декабря, в присутствии порядка 40 глав государств, сообщило РИА «Новости».

Во Францию на открытие собра Парижской Богоматери прибудут эк-лидер США Дональд Трамп и Принц Уэльский. Президент Франции Эммануэль Макрон приглашал американского президента Джо Байдена и королей Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III, но они отказались от приезда в Париж.

Местные СМИ сообщили, что Макрон гордится тем, что выполнил обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет. На церемонии открытия он планирует сделать это своей «минутой славы».

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Предварительной причиной возникновения огня специалисты назвали неполадки проводки. В результате происшествия никто не пострадал. После пожара Макрон пообещал, что Нотр-Дам восстановят в прежнем виде.