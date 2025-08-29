Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента Камалу Харрис государственной охраны. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Трамп в четверг лишил Харрис охраны секретной службы», — заявили телеведущие.

По данным источника, бывший президент Джо Байден продлил охрану для Харрис до 2026 года. Однако официально это постановление пока не опубликовали.

По закону Харрис могла пользоваться охранными услугами лишь полгода после истечения полномочий. Трамп отменил постановление в письме «Меморандум министру внутренней безопасности».

«Прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью бывшего вице-президента Камалы Харрис, с 1 сентября 2025 года», — говорится в документе за подписью главы Белого дома.

Ранее американские СМИ высмеяли Харрис за выступление перед артистами мюзикла в Нью-Йорке. За бессвязность высказываний ее саму назвали «пьяной тетушкой», а речь политика — «словесным салатом».