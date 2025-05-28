«Полная катастрофа». Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис

Дональд Трамп-младший, сын президента США, заявил, что готов отдать свой криптовалютный кошелек, лишь бы бывший вице-президент Камала Харрис объяснила ему технологию блокчейн. Такое заявление он сделал на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

«Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию», — процитировало его РИА «Новости».

Наследник главы Соединенных Штатов убежден, что любая попытка объяснения стала бы самым нелепым и бессмысленным набором слов в истории Харрис.

«Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем. Полная катастрофа», — сыронизировал Трамп-младший.

Харрис раскритиковали в американских СМИ после выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Ее речь назвали «словесным салатом», а саму Харрис сравнили с «пьяной тетушкой» за бессвязность высказываний.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Харрис в коррупции во время выборов. Он напомнил, что бывший вице-президент заплатила певцу Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время ее президентской кампании, и предположил, что она готова была дать денег певице Бейонсе.