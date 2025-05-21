В Белом доме назвали любимое блюдо Трампа

У президента США Дональда Трампа есть определенные пристрастия в еде. Одним из его любимых блюд является мясной стейк, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее процитировала газета USAToday .

«Президент Трамп любит множество разных блюд, но я думаю, что его любимым является стейк… Он любит есть большой красивый стейк», — сказала она.

Также глава Белого дома предпочитает есть гамбургеры и картошку фри. Из сладкого Трамп любит жевательные конфеты и ириски. Эти лакомства он есть каждый день «в хорошем объеме».

По слова Левитт, однажды она видела, как ее начальник ел мороженое с шоколадным соусом и топпингом.

Трамп давно испытывает любовь к фастфуду, это тяга даже успела стать частью его политического имиджа. В 2019 году к встрече с футболистами клуба Clemson Tigers он заказал больше 300 бургеров, пиццу и жареный картофель фри.