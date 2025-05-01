Трамп испугался повторения на Украине позора США в Афганистане

Американский президент Дональд Трамп иначе стал относиться к поддержке Украины из-за негативного опыта США в Афганистане. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в конфликте на Украине», — подчеркнул он.

Сенатор напомнил об интервью хозяина Белого дома, в котором он назвал выход из Афганистана «самым жалким моментом в истории США».

По словам Пушкова, на готовности американцев ввязываться в войны сказывается так называемый афганский синдром, о котором говорят меньше, чем о вьетнамском, хотя он тоже оказывает большое влияние на страну.

«Он вполне реален. Афганистан обсуждают в США до сих пор», — подытожил сенатор.

Ранее Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским уговорил его пойти на сделку по полезным ископаемым. Американский лидер также напомнил коллеге, что Россия является более сильной страной по сравнению с Украиной.