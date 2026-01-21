Политолог Ордуханян назвал подготовку Канады к войне с США политическим эпатажем

Канадские военные изучают возможные сценарии вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, однако политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с сайтом «Ридус» охарактеризовал эти меры как «политический эпатаж».

По мнению специалиста, реальной угрозы нападения со стороны США нет, и происходящее больше напоминает элементы юмора, часто используемые в массовой культуре обеих стран.

«Никакого нападения не будет. Происходящее сейчас является абсолютным "политическим эпатажем и сарказмом", как любит говорить Трамп. Так что серьезно к нему относиться нельзя», — подчеркнул американист.

Ранее сообщалось, что Канада опасается быстрого захвата ключевыми позициями на суше и море в случае гипотетического конфликта, что заставляет военное руководство рассмотреть даже варианты партизанских действий. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что подобные опасения не имеют серьезных оснований.