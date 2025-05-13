Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп начал первый зарубежный визит на втором сроке и прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

В аэропорту Эр-Рияда его встречал наследный принц, премьер-министр королевства Мухаммед ибн Салман. В Саудовской Аравии сейчас проходит двусторонний инвестиционный форум.

Визит Трампа в страны Персидского залива должен продлиться четыре дня. После Саудовской Аравии американский лидер отправится в Катар, затем в ОАЭ. Телеканал не исключил также, что 15 мая глава Белого дома заедет в Стамбул, где в этот день планируются российско-украинские переговоры.

Ранее издание ABC News сообщило, что в Дохе Трампа ждет дорогой подарок от королевской семьи Катара — «летающий дворец» на базе Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов.