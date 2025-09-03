Трамп иронично прокомментировал неполадки в самолете фон дер Ляйен

Трамп о неполадках в самолете фон дер Ляйен: ее лишили телефона, это хорошо

Президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал сообщение о неполадках с самолетом, в котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Американский лидер заявил, что ее лишили возможности пользоваться телефоном. Выступление Трампа транслировал Белый дом .

«Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив», — прокомментировал Трамп.

Он добавил, что «никто не знает», из-за чего возникли технические неполадки с самолетом.

ЧП произошло по пути в Болгарию, у самолета отключился GPS. В Брюсселе тут же предположили, что в инциденте виновата Россия.

Flightradar24 опроверг сбои GPS в самолете фон дер Ляйен. Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве сигнала GPS с момента взлета до самой посадки, отметили в сервисе.